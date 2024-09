Anzeige

Am 3. Spieltag der Bundesliga wartet auf Aufsteiger Holstein Kiel ein Topspiel. Die "Störche" empfangen den Rekordmeister FC Bayern München. So seht ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Der FC Bayern München ist mit zwei Siegen standesgemäß in die Bundesliga-Saison 2024/25 gestartet. Nach den Erfolgen in Wolfsburg (3:2) und gegen Freiburg (2:0) wartet auf den Rekordmeister nun am 3. Spieltag die Aufgabe Holstein Kiel.

Gegen den Bundesliga-Aufsteiger gehen die Münchner von Coach Vincent Kompany natürlich als haushoher Favorit ins Rennen, haben aber noch eine Rechnung mit den "Störchen" zu begleichen.

In der Saison 2020/21 schoss der damalige Zweitligist die Münchner als Underdog in der 2. Runde aus dem DFB-Pokal. Kiel setzte sich im Elfmeterschießen gegen die Bayern durch, nachdem es nach 90 Minuten 2:2 gestanden hatte und in der Verlängerung keine weiteren Treffer gefallen waren.

An diesen damaligen Coup sollten sich die Kieler auch vor dem Duell gegen den FCB erinnern, denn ansonsten spricht nicht allzu viel für den ersten Bundesliga-Klub der Geschichte aus dem Bundesland Schleswig-Holstein.