HSV: Hinrunden-Aus für Omari - Kniestauchung bei Vieira

Hinrunden-Aus für Warmed Omari: Der bislang gesetzte Innenverteidiger wird dem Hamburger SV wegen einer Sprunggelenksverletzung bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Omari zog sich im Auswärtsspiel bei Union Berlin (0:0) einen Außenbandriss mit Syndesmosebeteiligung zu und fällt mehrere Wochen aus. Dies teilte der HSV am Mittwoch mit.

Angeschlagen ist auch Fabio Vieira. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der nach seinem Wechsel nach Hamburg dreimal in Folge in der Startelf stand, hat eine starke Kniestauchung erlitten und wird in eine langsame und schmerzadaptierte Aufbelastung gehen. Vieira hatte sich bei dem Zweikampf verletzt, für den er in der Schlussphase des Union-Spiels die Rote Karte erhielt. Er wurde für zwei Spiele gesperrt.