HSV holt Torunarigha: "Passt ideal"

Der Wechsel von Jordan Torunarigha zu Bundesliga-Rückkehrer Hamburger SV ist perfekt. Innenverteidiger Torunarigha (27), ehemaliger deutscher Junioren-Nationalspieler, kommt ablösefrei vom belgischen Erstligisten KAA Gent, das gab der HSV am Mittwoch bekannt. Zur Vertragslaufzeit machten die Norddeutschen keine Angaben.

"Jordan ist ein klarer, professioneller und gereifter Charakter", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz, der Torunarigha in der deutschen U21-Nationalmannschaft und der Olympia-Auswahl trainierte. Der Abwehrspieler habe sich "in den letzten Jahren noch einmal deutlich weiterentwickelt und vereint ein sehr gutes Tempo mit ausgeprägter Kopfball- und Zweikampfstärke. Mit dieser defensiven Ausgewogenheit und seiner Fähigkeit, auch im Spielaufbau Akzente setzen zu können, passt Jordan ideal in unser Anforderungsprofil."

Am Dienstag hatten der kicker und Sky von einer Einigung mit dem bundesligaerfahrenen Profi berichtet. Torunarighas Vertrag in Gent lief aus. Der frühere Profi von Hertha BSC, der bisher ein A-Länderspiel für Nigeria absolviert hat, ist der zweite Neuzugang der Hamburger nach Nicolai Remberg (24). 2022 war der gebürtige Chemnitzer Torunarigha von Berlin nach Belgien gegangen. Für die Hertha absolvierte er 73 Bundesliga-Partien.