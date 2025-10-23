HSV-Trainer Polzin: "Definitiv der Herausforderer"

Trotz der zuletzt starken Auftritte des Hamburger SV und der Krise beim Gegner will Trainer Merlin Polzin vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg von der Favoritenrolle nichts wissen. "Wir sind definitiv der Herausforderer", sagte Polzin vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky), gab sich dabei aber optimistisch. "Wir reden uns nicht kleiner, als wir sind. Wir wissen, was wir können, wir wissen aber auch, was wir noch nicht können und wo wir ansetzen müssen."

Personell kann der Aufsteiger aus dem Vollen schöpfen. Abgesehen vom Langzeitverletzten Warmed Omari sind alle Profis einsatzbereit. Spielmacher Fabio Vieira kehrt nach Ablauf seiner Rotsperre und überstandener Kniestauchung in den Kader zurück, muss aber zunächst auf die Bank. "Es wird sicherlich nicht so sein, dass er - auch aufgrund der Leistungen der anderen Jungs - von Anfang an spielen wird. Er ist definitiv wieder in der Verfassung, dass ich ihn in den Kader berufen kann."

Polzin hat ein Luxusproblem, es gibt "ein Überangebot. Es sind sechs Spieler, die im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden können", sagte der Coach und lobte die Transferpolitik: "Es ist eine super Situation, in der wir uns befinden." Neben Vieira war zur neuen Saison unter anderem auch der zuletzt starke Albert Sambi Lokonga (beide FC Arsenal) gekommen. Der Belgier dürfte gegen den VfL den Vorzug erhalten.

Lokonga hatte zuletzt in Leipzig (1:2) den Ausgleich für die Hamburger erzielt. "Wir haben in der zweiten Halbzeit - vielleicht mit Ausnahme des Gegentreffers - ein unfassbares Spiel gemacht", lobte Polzin, warnte aber vor Wolfsburg, das viermal nacheinander verloren hat. "Wir treffen auf eine Mannschaft, die über fantastische Einzelspieler verfügt. Es wird ein heißer Fight."