HSV verpflichtet Rechtsverteidiger Gotscholeischwili

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat sich in der Defensive mit dem georgischen Nationalspieler Giorgi Gotscholeischwili verstärkt. Wie der HSV am Donnerstag mitteilte, kommt der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger auf Leihbasis mit anschließender Kaufoption vom ukrainischen Top-Klub Schachtar Donezk in die Hansestadt.

Gotscholeischwili besitze "einen hervorragenden Charakter und eine Top-Mentalität", sagte Hamburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Kuntz: "Er ist als absoluter Teamplayer mit einer tollen Arbeitsmoral bekannt. Mit all diesen Attributen wird er nicht nur unserem Abwehrverbund, sondern der ganzen Mannschaft sportlich wie menschlich guttun."

In der Vorsaison war Gotscholeischwili bereits an den FC Kopenhagen ausgeliehen, holte mit den Dänen das Double aus Meisterschaft und Pokal. Das Hamburger Volksparkstadion kennt er bereits: In der Saison 2023/24 spielte Donezk aufgrund des russischen Angriffskrieges dort seine Heimspiele in der Champions-League, dreimal kam Gotscholeischwili damals auf dem HSV-Rasen zum Einsatz. Beim Vorrundenspiel der EM 2024 gegen Tschechien (1:1) in Hamburg saß der 14-malige Nationalspieler Georgiens dagegen 90 Minuten auf der Bank.

"An dieses Stadion habe ich bereits besondere Erinnerungen. Nun möchte ich hier weitere tolle Erfahrungen sammeln und werde mein Bestes geben", sagte Gotscholeischwili.