HSV vor Leipzig: Poulsen als "Spion", aber auf der Bank?

Zwölf Jahre stand Yussuf Poulsen bei RB Leipzig unter Vertrag, nun tritt der Däne in der Bundesliga erstmals gegen seinen Ex-Klub an - als Kapitän des Hamburger SV. "Für Yussi ist das natürlich eine besondere Situation und ein sehr schönes Wiederkommen, weil er ein verdienter Spieler ist, der unfassbare Leistungen gezeigt hat", sagte HSV-Trainer Merlin Polzin vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Für Polzin kann Poulsen im Vorfeld der Partie wichtige Hinweise liefern. "Natürlich haben wir uns ausgetauscht und vertrauen auf seine Expertise - gepaart mit unseren Analysen", sagte der Coach. Ob der wiedergenesene Stürmer, der zu Beginn der Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, in Leipzig in der Startaufstellung stehen wird, ließ Polzin jedoch offen. Nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Mainz 05 vor der Länderspielpause scheinen Veränderungen im Kader nicht unbedingt notwendig.

"Natürlich ist der Gedanke da, dass wir es mit ähnlichem Personal angehen, weil die Leistung sehr gut war und wir mit der Energie sehr zufrieden waren", sagte Polzin: "Aber ich habe auch bei den Spielern, die nicht von Anfang an gespielt haben, viel Energie gespürt und das Bedürfnis zu zeigen: Ich will auch von Anfang an spielen. Deshalb ist auch der Gedanke da, etwas zu verändern."