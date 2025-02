Im Stil Streichs: Schuster plädiert für Demokratie

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat ganz im Stil seines Vorgängers Christian Streich ein Plädoyer für die Demokratie gehalten und die Bedeutung der Bundestagswahl am Sonntag unterstrichen. "Das ist viel wichtiger als ein einzelnes Fußballspiel", sagte der Coach während der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen.