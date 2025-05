Kane sichert sich erneut Torjägerkanone

Zweite Saison in der Fußball-Bundesliga, zweite Torjägerkanone für Harry Kane: Der Stürmer des deutschen Meisters Bayern München sicherte sich die begehrte Trophäe des kicker in dieser Spielzeit mit 26 Toren vor dem Dortmunder Serhou Guirassy und dem Leverkusener Patrik Schick (beide 21). In seiner ersten Saison in Deutschland hatte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft 36 Tore erzielt.