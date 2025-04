Kapitän Friedl bleibt in Bremen an Bord

Der Kapitän bleibt langfristig an Bord: Marco Friedl hat seinen bis 2026 laufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen vorzeitig verlängert. Das teilten die Norddeutschen am Karfreitag mit. Zur genauen Laufzeit machten die Bremer keine Angaben, Friedl werde aber "auch in den kommenden Jahren als Kapitän die Mannschaft auf das Feld führen".