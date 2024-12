Kiel will sich verstärken

Holstein Kiel will trotz des zweiten Saisonsieges in der Winterpause für den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga personell nachlegen. "Wir schauen, wo wir Sachen optimieren können. Wo wir an Stellschrauben drehen können, um noch stabiler zu werden", sagte Geschäftsführer Carsten Wehlmann nach dem 5:1 (4:1) gegen den FC Augsburg bei Sky.

Aufsteiger Kiel überwintert auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt sechs Punkte. Dennoch ist die Hoffnung groß, die Ziele zu erreichen. "Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Winterpause, wir sind dran und glauben an uns", sagte Phil Harres, der gegen Augsburg zwei Treffer erzielt hatte. Nach der kurzen Pause geht es für Kiel am 11. Januar beim SC Freiburg weiter.