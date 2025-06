Kimmich sieht goldene Bayern-Zukunft: "Bei uns entsteht was"

Joshua Kimmich blickt beim FC Bayern optimistisch in die Ära nach Thomas Müller. "Bei uns entsteht gerade etwas", sagte der Münchner Führungsspieler dem kicker und betonte: "Ich habe das gute Gefühl, dass wir diesen Sommer nicht bei null starten und dass die letzte Saison eine gute Basis für uns ist, um in allen Wettbewerben wieder voll angreifen zu können."

In der vergangenen Saison, der Kimmich die Note 3 gab, hatten die Bayern "nur" die deutsche Meisterschaft gewonnen. Im Pokal war gegen Bayer Leverkusen im Achtel-, in der Champions-League gegen Inter Mailand im Viertelfinale Schluss. Und nach der Klub-WM im Sommer verliert der Klub auch noch Ikone Müller.

Kimmich glaubt aber an die Erben. "Wir haben erfahrene Spieler in unserer Mannschaft. Allen voran natürlich Manu (Neuer) als Kapitän. Harry Kane ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft und auch ein Anführer", sagte er und ergänzte: "Der Rest entwickelt sich während einer Saison, auch hier fangen wir nach der vergangenen nicht bei null an."

Vorher freut sich Kimmich "extrem" auf das Turnier in den USA. Er habe sich schon "immer gefragt, wieso es das nicht schon längst gibt", sagte er über die auf 32 Teams erweiterte Weltmeisterschaft.

Das Ziel? Der Titel, klar. "Auch wenn wir in der Champions League nicht konstant genug waren, haben wir gesehen, dass wir mit den Großen mithalten können", sagte Kimmich: "Wir wissen, dass wir verwundbar waren und oft bestraft wurden, haben in der Mannschaft aber den Glauben, jeden schlagen zu können."