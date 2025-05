Klub-WM: Müller brennt auf finalen Akt

Über seine Urlaubspläne, meinte Thomas Müller, "verrate ich nix", nur so viel: "Erstmal abschalten" - und danach ein letztes Mal angreifen mit "seinem" FC Bayern. Die Klub-Ikone brennt schon auf den finalen Akt bei der Klub-WM in den USA im Sommer.

"Thomas' einziger Wunsch ist es, dass wir die Klub-WM gewinnen. Das ist der einzige Fokus", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem Ende des Münchner Party-Marathons mit der Meistersause vor 15.500 Fans auf dem Marienplatz. Sollte der große Wurf über dem großen Teich gelingen, würde Müller mit seinem 35. Titel seinen Kumpel Toni Kroos als erfolgreichsten deutschen Fußballer ablösen.

Die Vorbereitungen auf das Turnier (14. Juni bis 13. Juli) starten am 5. Juni, Müller sieht die Voraussetzungen als günstig an. "Die Jungs und der Trainer sind schon heiß", meinte er. Sportvorstand Max Eberl betonte: "Wir wollen so weit wie möglich kommen. Wenn du als Bayern München antrittst, hast du auch den Anspruch, das Turnier zu gewinnen."

Und Kompany betonte: "Wir werden alles, alles dafür tun, damit wir die bestmögliche Bayern-Mannschaft stellen." Noch sind diesbezüglich ein paar Fragen zu klären: Bleibt Leroy Sané? Kommen Florian Wirtz und Jonathan Tah aus Leverkusen - und wenn ja: auch schon vor dem erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragenen Weltturnier?

Sicher ist: Neuzugang Tom Bischof von der TSG Hoffenheim wird mit den Bayern in die USA reisen. Auch der bislang an Real Valladolid ausgeliehene Linksverteidiger Adam Aznou ist eingeplant.