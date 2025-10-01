Köln: Papa Bülter fehlt gegen seinen Ex-Klub

Stürmer Marius Bülter wird dem Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln auch gegen seinen Ex-Klub TSG Hoffenheim nicht zur Verfügung stehen. "Ihm geht's gut, er wird Papa", sagte Trainer Lukas Kwasniok am Mittwoch. Für das Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) werde er daher "auf keinen Fall dabei sein."

Bülter hatte schon am vergangenen Sonntag aufgrund einer Achillessehnenentzündung das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (1:2) verpasst, am Dienstag und Mittwoch fehlte er im Training. Bis auf die Langzeitverletzten stehen Kwasniok ansonsten alle Profis zur Verfügung.