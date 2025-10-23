Köln: Thielmann fehlt gegen Dortmund und Bayern

Der 1. FC Köln muss vorerst auf Offensivspieler Jan Thielmann verzichten. Das teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Donnerstag mit. Der 23-Jährige habe sich am Mittwoch beim Training eine Muskelverletzung zugezogen und wird "vor der Länderspielpause nicht mehr zum Einsatz kommen", sagte Trainer Lukas Kwasniok.

Thielmann wird damit das Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund und auch das Duell in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit Bayern München am nächsten Mittwoch verpassen. Dazu wird er auch gegen den Hamburger SV und beim Rheinderby bei Borussia Mönchengladbach fehlen. "Das war natürlich für uns alle ein Rückschlag, vor allem für Jan", sagte Kwasniok.

Thielmann stand bei allen sieben Ligaspielen bislang in der Startformation und steuerte zwei Tore und einen Assist bei. Als Alternativen für den flexibel einsetzbaren Offensivspieler gelten Marius Bülter, der nach seinen Achillessehnenproblemen zuletzt sein Comeback feierte, sowie Shootingstar Said El Mala, der gegen den FC Augsburg (1:1) ebenfalls nur von der Bank kam und zum Ausgleich traf.