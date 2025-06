Kölns Obuz wechselt nach Essen

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln gibt Offensivspieler Marvin Obuz dauerhaft an Rot-Weiss Essen ab. Der 23-Jährige wechselt nach Auslaufen seines Vertrages ablösefrei zum Drittligisten, er werde "die Saison 2025/26 im rot-weißen Trikot bestreiten", das teilten die Essener am Montag mit. Für Obuz ist es eine Rückkehr: Schon 2023/24 war er an RWE ausgeliehen und spielte eine herausragende Saison mit 7 Toren und 14 Vorlagen.