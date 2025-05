Kompany über Wettbewerbsverzerrung: "Wie heißt das Wort?"

Trainer Vincent Kompany will von einer möglichen Wettbewerbsverzerrung durch seinen FC Bayern im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nichts wissen. "Wie heißt das Wort?", fragte der Belgier am Freitag bei seiner Pressekonferenz schmunzelnd und versuchte dann, die ungewöhnliche Vokabel auszusprechen: "Wettbewerbs-, W..., Wett..., Wettbewerbsverzerrung. Okay, gut."