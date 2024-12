Kompanys Fanclub-Besuch: Blaskapelle, Darts und Goldenes Buch

Mit ausgebreiteten Armen feierte Bayern-Trainer Vincent Kompany seinen Triumph an der Dartscheibe, die zahlreichen Fans im prall gefüllten Gasthaus in Obing applaudierten ihrem Idol. Bei seiner ersten Teilnahme an den traditionellen Fanclub-Besuchen in der Vorweihnachtszeit erlebte der Coach des Bundesliga-Tabellenführers einen abwechslungsreichen Tag.

Im Duell am Oche trat der Belgier gegen drei jugendliche Mitglieder des Fanclubs "Obing '84" an. Er entschied das Match für sich - und freute sich sichtlich über den Triumph. Zuvor war Kompany von einer Blaskapelle im Landkreis Traunstein empfangen worden und zeigte sich trotz der 1:2 (0:1)-Niederlage bei Mainz 05 am Vortag bestens gelaunt.

"Diese Momente sind wichtig. Wir haben keine Ausreden gesucht, wir übernehmen die Verantwortung", sagte Kompany zu seiner ersten Liga-Niederlage mit den Münchnern: "Man kann immer eine Reaktion zeigen, heute geht es nur noch darum, was wir am Freitag erreichen können."

Auch in das Goldene Buch der Gemeinde Obing trug sich 38-Jährige ein, dann erfüllte er geduldig und mit Freude Foto- und Autogrammwünsche und verlor sogar noch ein paar Worte der Anerkennung über die verstorbene Legende Franz Beckenbauer. "Ich war Innenverteidiger und auf dieser Position war er der Größte", schwärmte Kompany: "Ohne Diskussion. Er wird immer ein Idol für mich bleiben."