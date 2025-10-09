Leichte Muskelverletzung bei Wolfsburgs Arnold

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat nach der Verletzung von Kapitän Maximilian Arnold leichte Entwarnung gegeben. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, habe sich der Mittelfeldspieler bei der Testspiel-Niederlage gegen den Zweitligisten Hertha BSC (0:2) am Mittwoch eine "leichte Muskelverletzung" im Oberschenkel zugezogen. Arnold müsse "in den kommenden Tagen etwas kürzertreten". Wann Trainer Paul Simonis wieder auf ihn zurückgreifen kann, bleibe abzuwarten.

Die Wolfsburger haben in der Bundesliga zuletzt drei Spiele in Folge verloren und sind bereits fünfmal in Serie ohne Sieg, als Tabellen-15. steht das Team unmittelbar vor den Abstiegsplätzen. Arnold gehörte mit einem Tor und zwei Vorlagen in den bisherigen sechs Bundesliga-Spielen zu den stärksten Wolfsburgern. Nach der Länderspielpause trifft der VfL am 18. Oktober auf den VfB Stuttgart.