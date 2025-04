Leverkusen: Puerta bleibt bei Hull

Mittelfeldspieler Gustavo Puerta vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen wechselt im Sommer dauerhaft zum englischen Zweitligisten Hull City. Wie der deutsche Meister am Samstag bekannt gab, tritt durch Puertas Anzahl an bislang bestrittenen Ligaspielen für die Engländer "automatisch" zum 1. Juli ein fester Transfer in Kraft. Der Kolumbianer war im vergangenen Sommer auf Leihbasis auf die Insel gewechselt.