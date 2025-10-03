Leverkusen wohl bis November ohne Tape

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst ohne Abwehrspieler Axel Tape auskommen. Der 18-jährige Franzose hat beim 1:1 gegen die PSV Eindhoven in der Champions League am Mittwoch eine Muskel-Sehnen-Verletzung im linken hinteren Oberschenkel erlitten, wie der Verein nach einer MRT-Untersuchung am Donnerstagabend mitteilte.

Ein operativer Eingriff ist demnach nicht erforderlich, voraussichtlich kann Tape nach der Länderspielpause im November wieder mitwirken. Wegen der Blessur war der Vertreter des angeschlagenen Lucas Vazquez auf der rechten Abwehrseite gegen Eindhoven in der 42. Spielminute ausgewechselt worden.