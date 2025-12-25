WM 2026: Spielt Manuel Neuer doch nochmal für den DFB? Torwart-Legende wird deutlich

Die deutsche Nationalmannschaft steuert ohne klare Nummer 1 auf die WM 2026 zu, Seit Monaten wird ein Comeback von Manuel Neuer diskutiert. Hoffnungen sollten sich die Fans allerdings keine machen.

Die Debatte um ein mögliches Comeback von Manuel Neuer im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026 führt ins Leere. Das glaubt zumindest Sepp Maier. "Wer Manu kennt, weiß: Wenn er so entscheidet, dann ist das endgültig. Eine Rückkehr in die Nationalmannschaft wird es nicht mehr geben. Punkt", sagte die Torwart-Ikone bei "Sport1": "Diese Dauerschleife an Diskussionen kann man jetzt beenden – sie führt nirgendwohin."

Die Debatte um ein mögliches DFB-Comeback des Weltmeisters von 2014 beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko hält ungeachtet der jüngsten und neuerlichen Absage Neuers an.

Bayern Münchens Kapitän hatte zuletzt erklärt: "Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein und darauf, was wir mit der Mannschaft erreichen können."

Für das Münchner Urgestein Maier besitzt der inzwischen 39-jährige Neuer unabhängig davon die Qualität für die höchsten Aufgaben. "Wäre Manuel Neuer fit und in Topform, dann wäre er auch für die Nationalmannschaft eine Option – nicht aus Sentimentalität, sondern aus Leistungsdenken", sagte der frühere Welt- und Europameister.