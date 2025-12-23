Im Gespräch mit ran zieht unser Experte Markus Babbel seine Bilanz der bisherigen Hinrunde und nennt seine Gewinner und Verlierer. Von Martin Volkmar Kurz vor Weihnachten nimmt sich Ex-Nationalspieler Markus Babbel nochmal Zeit, um auf Highlights und Enttäuschungen der ersten 15 Spieltage zu schauen. Mit dabei: Ein Hoffenheimer, der nach langer Leidenszeit überzeugt, ein Shootingstar, der in der Abwehr spielt und mehrere Enttäuschungen. Markus Babbel über Karim Adeyemi beim BVB: "Vom Potenzial Weltklasse, im Kopf sehr oft Kreisklasse" Markus Babbel über… sein Topteam der bisherigen Hinrunde: "Natürlich die Bayern. Das war eine außergewöhnliche Halbserie von ihnen, das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich dachte, dass sie mehr Probleme kriegen, entweder zu Saisonbeginn oder dann so einen Herbstblues bekommen. Beides ist nicht eingetreten, was ich beachtlich finde nach der Klub-WM und der wenigen Vorbereitungszeit. Also es ist schon beeindruckend, welche Leistungen sie gebracht haben und mit welcher Überzeugung sie gespielt haben. Das ist schon fantastisch."

ein mögliches Triple: "Alles andere als die Meisterschaft wäre eine große Überraschung. Auch das Double ist auf alle Fälle drin. Zum Triple brauchst du natürlich das Quäntchen Glück, du musst zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Gegner haben und selbst in einer Top-Verfassung sein. Außerdem dürfen sie nicht so viele Ausfälle wie im letzten Jahr haben. Aber wenn sie mit ihrer besten Mannschaft antreten, gehören die Bayern für mich ganz klar zu den Favoriten auf den Titel. Wobei natürlich auch drei, vier andere Vereine definitiv das Potenzial haben, die Champions League zu gewinnen." das Rennen um die Champions-League-Plätze: "Mit den Top drei hinter Bayern, also Dortmund, Leverkusen und Leipzig, konnte man ja rechnen, und ich bin davon überzeugt, dass sie bis zum Ende oben dabei sein werden. Ich glaube auch noch, dass der VfB Stuttgart noch hinzukommt. Sie haben den Umbruch nach den erneuten Abgängen von Woltemade und Millot wieder sehr gut hinbekommen und sind relativ stabil, aber noch gar nicht so richtig ins Rollen gekommen. Diese Teams plus Hoffenheim und Frankfurt sind für mich diejenigen, die um die Europacup-Plätze spielen." seine Überraschung der Hinrunde: "Hoffenheim ist für mich die Überraschung, weil ich nicht geglaubt habe, dass sie nach der ganzen Unruhe im Verein so eine überzeugende Runde spielen werden. Hut ab, da hat Christian Ilzer wirklich einen sagenhaft guten Job gemacht. Weil solche Turbulenzen außerhalb des Spielfelds ja oft ein gern gesehenes Alibi für die Spieler sind, wenn sie keine Leistung bringen. Aber das haben Mannschaft und Trainer sensationell gut hinbekommen, dass sie die Unruhe nicht an sich haben herankommen lassen. Sie haben wirklich auch spielerisch tolle Leistungen gezeigt und stehen verdientermaßen da oben."

"Für Mainz wird es eine ganz enge Kiste" seine Enttäuschung der Hinrunde: "Da muss man Mainz anführen, gerade nach der tollen letzten Saison. Klar, sie haben wichtige Spieler verloren, allen voran Jonny Burkhardt. Aber wenn du in Bo Henriksen schon den Trainer entlassen musst, der letztes Jahr noch gefeiert wurde, dann läuft ja vieles schief. Das ist mit Sicherheit enttäuschend, weil von einem Europacup-Teilnehmer erwartet man halt zumindest eine solide Hinserie. Das hat mich überrascht, dass sie sich mit dieser gestandenen Bundesligamannschaft so schwertun, acht Punkte sind schon sehr dünn. Deshalb haben sie großes Glück, dass jetzt die Pause kommt, um sich wieder zu sammeln und mit Urs Fischer neu anzugreifen." den Abstiegskampf: "Union Berlin als Achter ist derzeit ,Best of the Rest‘, ab da schauen die Klubs nach unten und kämpfen vor allem gegen den Abstieg. Da hatten alle Teams Höhen und Tiefen, deshalb kann man keine seriöse Prognose abgeben, wer absteigt. Für Mainz wird es eine ganz enge Kiste, aber sie haben ja schon mal bewiesen, dass sie sich noch retten können. Ich habe auch Heidenheim noch nicht abgeschrieben, weil der Verein intakt ist, vom Präsidenten bis zum Trainer - das ist ihr ganz großer Trumpf. Und die Mannschaften davor müssen eben aufpassen, dass sie nicht in einen Negativstrudel reinkommen. So wie die Kölner, die alle gelobt haben und die jetzt sechs Spiele in Folge nicht gewonnen haben." Sandro Wagner als Verlierer der bisherigen Saison: "Ja, das kann man so sagen. Er ist ja mit Pauken und Trompeten gekommen – und auch mit Pauken und Trompeten wieder gegangen. Ich finde es schade, weil ich ihn als Typen einfach cool finde. Aber man muss einfach sagen, dass er viele leichte Fehler begangen hat, die du auf dem Niveau eben nicht begehen darfst. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen überschätzt. Aber er wird reflektiert genug sein, das zu erkennen und bei der nächsten Station dann eben besser zu machen."

