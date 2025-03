Mainz beim BVB mit Burkardt - Henriksen Trainer des Jahres

Bo Henriksen war am Sonntag schon in Dortmund - und dabei stolz wie ein Vater. "Ich war da, um Deutschland gegen Italien zu sehen", berichtete der Trainer des FSV Mainz 05 am Freitag, schließlich waren für die Nationalmannschaft zwei seiner Spieler nominiert: Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri. "Das war ein großer Tag - nicht nur für Mainz 05, sondern auch für die beiden", betonte Henriksen.