VfB Stuttgart vs. FC Bayern München live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München gastiert am 13. Spieltag der Bundesliga-Saison beim VfB-Stuttgart. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Am Samstagnachmittag steht das Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (ab 15:30 Uhr im Liveticker) auf dem Programm.

Der FC Bayern dominiert die Bundesliga nach Belieben. Die Münchner haben aus den ersten zwölf Partien 34 von 36 möglichen Punkten geholt und in der Tabelle acht Punkte Vorsprung auf RB Leipzig.

In den letzten Wochen zeigten sich die Münchner allerdings nicht mehr ganz so souverän. Am vergangenen Samstag konnte das Team von Vincent Kompany den 1. FC St. Pauli erst nach einem Doppelschlag in der Nachspielzeit mit 3:1 bezwingen.

Der VfB Stuttgart hat am Samstag die ganz große Chance verpasst, sich unter die Top vier der Bundesliga-Tabelle zu schieben. Die Schwaben verloren in Überzahl mit 1:2 beim Hamburger SV. Mit 22 Zählern rangieren die Stuttgarter aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz.

Das Duell Stuttgart vs. Bayern hat es in dieser Spielzeit bereits gegeben. Im Rahmen des Franz-Beckenbauer-Supercups vor dem Bundesliga-Start bezwangen die Münchner den VfB mit 2:1.

Am Samstagnachmittag werden die Roten erneut favorisiert ins Duell gehen, jedoch sind die Stuttgarter ein gefährlicher Herausforderer.