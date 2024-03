Mario Basler exklusiv über Harry Kane, Thomas Tuchel und die Nationalmannschaft

Auch in der Bundesliga war am vergangenen Spieltag einiges los. Der FC Bayern München schoss Mainz 05 mit 8:1 ab.

Mario Basler war am Montag zu Gast in der ran Bundesliga Webshow. Dabei äußerte sich der Europameister von 1996 unter anderem zum FC Bayern und DFB-Personalien.

...die Zukunft von Bayer Leverkusen:

"Das wird die große Frage sein für Bayer Leverkusen, wie langfristig sie ihre Spieler binden können. Was passiert mit Alonso, wie wird er sich im Sommer entscheiden? Bis zum Sommer würde ich gar nicht warten an Leverkusens Stelle. Ich würde da auf eine schnellstmögliche Entscheidung drängen. Auch in Hinblick auf den ein oder anderen Spieler, den man vielleicht für die neue Saison holen möchte.

Denn jeder Spieler, der ein Angebot von Leverkusen bekommt, möchte wissen, mit welchem Trainer er in der neuen Saison zusammenarbeitet. Sollte die Mannschaft und Alonso in Leverkusen bleiben, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es nächstes Jahr auch eine große Chance gibt, in der Bundesliga ganz vorne mitzuspielen. Und natürlich auch in der Champions League."

...die Saisonziele des FC Bayern:

"Ich glaube schon, dass der Fokus bei den Bayern auf der Champions League liegt. Sie werden natürlich auch in der Bundesliga Gas geben, sie werden versuchen, den zweiten Platz zu verteidigen. Aber sie wissen wahrscheinlich selbst, dass es zehn Punkte Vorsprung für Bayer Leverkusen sind und dass das zu viel ist. Und deswegen glaube ich, dass das Hauptaugenmerk auf der Champions League liegt."

...Harry Kane:

"Er hat natürlich schon alles zurückbezahlt, was die Bayern damals für ihn ausgegeben haben. Das steht außer Frage. Kane ist ein toller Typ, ein toller Fußballer und unheimlich wertvoll für so eine Mannschaft. Er ist einer, der immer ruhig bleibt, der immer richtig steht und seine Chancen nutzt. Natürlich lässt er auch mal die eine oder andere Chance liegen, wie in Bochum. Aber er ist ein außergewöhnlicher Stürmer. Der Rekord von Robert Lewandowski ist in Gefahr."

...die Bayern-Trennung von Thomas Tuchel:

"Ich habe die Bayern in der Personalie nicht verstanden. Spielen wir mal folgendes Szenario durch: Bayern wird Zweiter in der Bundesliga und gewinnt die Champions League. Deswegen kann ich es bis heute nicht nachvollziehen, dass man Thomas Tuchel vor die Tür gesetzt hat.

Da hat man wieder Schnellschüsse beim FC Bayern gemacht, wie man es auch bei Nagelsmann damals gemacht. Das war für mich auch schon sehr unverständlich. Nur dass man da den Trainer getauscht hat. Wenn das Szenario eintritt, dass die Bayern die Champions League gewinnen, wäre ich gespannt, ob man vielleicht auch als Bayern München den Charakter hat und sagt: 'Wir haben eine Entscheidung zu früh getroffen. Wir wollen die Nummer rückgängig machen.' Vielleicht setzen sie noch mal mit Tuchel zusammen und gucken, ob man vielleicht nicht doch noch mal das ein oder andere Jahr weitermacht."

"Ich glaube schon, dass der FC Bayern sein Gesicht die vergangenen zwei, drei Jahre ein bisschen verloren hat. Man kann ja theoretisch auch viel Geld sparen. Wenn mit Tuchel im Sommer Schluss ist, muss man ihn noch weiterbezahlen oder eine Abfindung bezahlen. Ein neuer Trainer wird auch Geld kosten. Es spricht nichts dagegen, am Schluss zu sagen: Wir haben nochmal über alles nachgedacht, wir behalten Thomas."