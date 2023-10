+++ Update, 2. Oktober, 19:25 Uhr: Max Eberl unterschreibt wohl beim FC Bayern München +++

Max Eberl hat sich wohl mit dem FC Bayern München auf einen Wechsel verständigt und soll ab Dezember als Sportchef übernehmen. Das berichtet "Sky". Konkrete Gespräche über einen Vertrag stünden allerdings noch aus.

Die Ablösesumme, die der FC Bayern an den noch an RB Leipzig vertraglich gebundenen Eberl zahlen soll, belaufe sich auf unter fünf Millionen Euro. Im Vertrag des 50-Jährigen soll es eine Austiegsklausel geben. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, dass Eberl den Münchnern mindestens sieben Millionen Euro kosten würde. Eberl wäre also wesentlich günstiger als zuletzt angenommen.

Eberls Engagement bei RB Leipzig endete kurz vor dem 6. Spieltag der Bundesliga. Die Sachsen nannten als Grund für die Entlassung "fehlendes Commitment" zum Klub.