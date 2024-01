Die Ablösesumme von unter fünf Millionen Euro, die der deutsche Rekordmeister an RB Leipzig zahlen müsste, ist demnach kein Hindernis mehr.

In der Winter-Transferperiode wird Freund erstmal weiterhin ohne Vorgesetzten agieren. Insbesondere die Defensive soll dabei im Fokus stehen.

Sportdirektor Christoph Freund wäre nach Angaben der "Sport Bild" offen für eine Zusammenarbeit mit Eberl. Der Österreicher habe demnach bei internen Gesprächen offenbart, "kein Problem mit einem direkten Vorgesetzten in Transferfragen" zu haben.

Wann wird der FC Bayern eine Entscheidung wegen Max Eberl treffen? Wie die "Sport Bild" erfahren haben will, findet bei den Bayern Mitte November eine Aufsichtsratssitzung statt, bei der die Verpflichtung von Eberl diskutiert werden soll.

Eine mögliche Verpflichtung müsste in München der Aufsichtsrat absegnen, dem Hoeneß angehört und Präsident Herbert Hainer vorsitzt. Leipzig soll für Eberl, dessen Vertrag bis 2026 läuft, dem Vernehmen nach eine Ablöse von fünf Millionen Euro aufrufen.

Und nicht nur das: Die Bayern-Bosse sollen in den vergangenen Wochen zudem einen Gesprächswunsch zum Thema Eberl bei RB hinterlegt haben. Ob es zu dieser Unterredung auch wirklich gekommen ist, blieb offen.

Der FC Bayern hat seine Fühler offenbar schon vor dem Aus von Max Eberl beim Bundesliga-Rivalen RB Leipzig nach dem Manager ausgestreckt. Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge soll Eberl das Interesse des deutschen Fußball-Rekordmeisters "weit vor seinem Leipzig-Rauswurf" am vergangenen Freitag signalisiert worden sein.

+++ Update, 3. Oktober, 18:50 Uhr: FC Bayern wohl schon vor Leipzig-Aus an Eberl dran +++

+++ Update, 2. Oktober, 19:25 Uhr: Max Eberl unterschreibt wohl beim FC Bayern München +++

Max Eberl hat sich wohl mit dem FC Bayern München auf einen Wechsel verständigt und soll ab Dezember als Sportchef übernehmen. Das berichtet "Sky". Konkrete Gespräche über einen Vertrag stünden allerdings noch aus.

Die Ablösesumme, die der FC Bayern an den noch an RB Leipzig vertraglich gebundenen Eberl zahlen soll, belaufe sich auf unter fünf Millionen Euro. Im Vertrag des 50-Jährigen soll es eine Austiegsklausel geben. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, dass Eberl den Münchnern mindestens sieben Millionen Euro kosten würde. Eberl wäre also wesentlich günstiger als zuletzt angenommen.

Eberls Engagement bei RB Leipzig endete kurz vor dem 6. Spieltag der Bundesliga. Die Sachsen nannten als Grund für die Entlassung "fehlendes Commitment" zum Klub.