Medien: ManCity macht ernst bei Wirtz

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat im Werben um die Verpflichtung von Nationalspieler Florian Wirtz offenbar zahlungskräftige und entschlossene Konkurrenz erhalten. Wie Sport Bild und kicker berichten, hat Englands entthronter Serienmeister Manchester City den Leverkusenern ein konkretes Angebot unterbreitet für den Mittelfeldstar. Laut der Bild soll Wirtz am Dienstag zudem in Manchester gewesen sein.

Das Bayer-Juwel ist demnach am Morgen mit seinen Eltern per Privatjet vom Flughafen Maastricht-Aachen nach England geflogen und am Abend zurückgekehrt. Den Berichten zufolge soll Citys Starcoach Pep Guardiola bereits mehrfach mit Wirtz gesprochen haben. Die Skyblues suchen einen Nachfolger für den Belgier Kevin De Bruyne (33), der den Klub nach der Saison verlassen muss.

Wie Sport1 am Montag berichtete, hat der Bayer-Konzern, der hinter Bayer 04 steht, grünes Licht für einen Transfer von Wirtz (Vertrag bis 2027) erteilt. Ziel soll eine Ablösesumme von rund 150 Millionen Euro für den 22 Jahre alten Edeltechniker sein. Die Münchner stellen sich dem Vernehmen nach eine Summe von 100 Millionen Euro vor.

Fernando Carro, Geschäftsführer von Bayer 04, dementierte am Dienstag abermals die jüngsten Meldungen über eine Einigung zwischen dem FC Bayern München und Wirtz. "Ich weiß, dass es nicht stimmt, und es ärgert einen, wenn man Meldungen liest, die nicht der Wahrheit entsprechen", sagte Leverkusens Klubboss bei RTL/ntv: "Natürlich muss sich Florian Gedanken machen über seine Zukunft, aber uns ist zumindest nicht bekannt - und davon kann ich ausgehen, dass es richtig ist - dass sich für ihn etwas entschieden hat."