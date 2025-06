Medien: Milan will Xhaka im Tausch für Thiaw

Vizemeister Bayer Leverkusen muss sich auf den Abgang von Mittelfeldchef Granit Xhaka vorbereiten. Laut der Gazetta dello Sport steht der Schweizer Nationalspieler vor einem Wechsel zur AC Mailand. Dies habe sein Berater der Zeitung bestätigt. Um den Preis zu drücken, will der italienische Fußball-Erstligist Abwehrspieler Malick Thiaw in den Transfer einbinden.

Xhakas Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2028, Milan bietet ihm laut der Gazetta mehr Gehalt an. Massimiliano Allegri, der erst vor kurzem das Traineramt bei der AC übernommen hat, plant Xhaka im Mittelfeld neben Luka Modric ein. Die Verpflichtung des Kroaten von Real Madrid wird in den kommenden Tagen erwartet.

Der dreimalige deutsche Nationalspieler Thiaw wechselte in der Saison 2022/23 von Schalke 04 in die Lombardei. In der abgelaufenen Saison kam er in 22 Ligaspielen zum Einsatz. In Leverkusen könnte er Jonathan Tah ersetzen, der ablösefrei zum FC Bayern wechselte.