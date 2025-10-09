Medien: Schröder möglicher Virkus-Nachfolger in Gladbach

Rouven Schröder ist laut übereinstimmenden Medienberichten ein Kandidat für die Nachfolge von Roland Virkus bei Borussia Mönchengladbach. Bild und Sky bringen den 50-Jährigen als Favoriten auf den vakanten Posten des Sport-Geschäftsführers bei dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten ins Spiel. Für Schröder, der bereits für den FSV Mainz 05, RB Leipzig und Schalke 04 als Funktionär arbeitete, wäre eine Ablöse fällig: Seit Dezember 2024 ist er bei RB Salzburg aktiv.

Auch die Salzburger Nachrichten berichteten vom Interesse der Borussia an Schröder, es würden Gespräche laufen. Beim österreichischen Spitzenklub ist Schröder noch bis Ende 2028 vertraglich gebunden, er war bereits in der Vergangenheit mehrfach ein Kandidat bei der Borussia.

Der 58-jährige Virkus war Ende September zurückgetreten. Er zog damit die Konsequenzen aus einem sehr schwachen Saisonstart. Zwei Wochen zuvor war Trainer Gerardo Seoane entlassen worden. Unter Interimstrainer Eugen Polanski lief es nur geringfügig besser: Mit drei Punkten aus sechs Spielen ist Gladbach Tabellenvorletzter.