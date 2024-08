Anzeige In der ran Bundesliga Webshow sprach Transferexperte Michael Reschke über den anstehenden Deadline Day, den neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany und die Situation um Leon Goretzka. ran fasst die wichtigsten Aussagen des früheren Bundesliga-Funktionärs zusammen. Viele Jahre war Michael Reschke in der Bundesliga als Funktionär bei Bayer Leverkusen, dem FC Bayern München, dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04 für die Kaderzusammenstellung der Klubs verantwortlich. In der ran Bundesliga Webshow sprach der 66-Jährige unter anderem über den anstehenden Deadline Day am Transfermarkt, den neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany und Leon Goretzka, der beim Rekordmeister keine sportliche Perspektive mehr haben dürfte.

Michael Reschke über ... ....den Deadline-Day: "Es ist eine extreme Situation, gerade wenn es darum geht, noch zwei, drei Transfers zu finalisieren - sowohl aus Vereinssicht als auch aus Beratersicht. Und dann geht es darum, in relativ schneller Zeit Alternativen zu prüfen, die wirtschaftlichen Verhältnisse in Einklang zu bringen. Da ist schon relativ viel los, das kann schon mal sehr, sehr hektisch werden an so einem Tag." ...Bayern-Coach Vincent Kompany: "Alles, was man bisher hört, ist sehr positiv. Zudem ist Vincent Kompany ja kein unbeschriebenes Blatt. Er ist jemand, der als Spieler eine unglaubliche Legende ist. Auch seine persönliche Geschichte im Zusammenhang mit der Familie ist sehr beeindruckend, wie er seinen Weg gegangen ist. Und er ist jemand, der auch schon als Trainer seine Erfahrung gesammelt hat. Von daher war es eine sehr interessante, spannende Entscheidung der Bayern. Und der erste Eindruck ist, dass es eine sehr gute Entscheidung war."

...Bayern-Neuzugang Michael Olise und die Ablösesumme von 53 Millionen Euro: "Der Junge ist sehr, sehr spannend und mit Sicherheit ein hochinteressanter, guter Transfer für die Bayern. Diese Werthaltigkeit der Spieler ist immer sehr schwer zu beurteilen, weil man immer am Ende abrechnen muss: Was hat der Spieler gebracht? Was wären Alternativen gewesen? Hättest du vielleicht für zwanzig Millionen weniger einen interessanten deutschen Spieler verpflichten können? Das sind Fragen, die man sich stellen kann. Fakt ist, der Junge hat diesen Marktwert, weil er schon absolut abgeliefert hat. Und einen Außenstürmer mit Qualität, der noch eine gewisse Torgefahr hat, der schnell und dribbelstark ist - der hat halt seinen Preis." ...das Mittelfeld des FC Bayern: "Da muss man einfach den Verantwortlichen des FC Bayern vertrauen. Sie haben sicherlich im inneren Mittelfeld ein absolutes Überangebot, was natürlich auf der sportlichen Seite eine Problematik ist, weil die Konkurrenzsituation sehr mächtig ist. Auf der anderen Seite ist es auch wirtschaftlich nicht ganz optimal, weil man relativ viel Geld an Spieler zahlen muss, die nur kaum oder wenig eine Rolle spielen. "Für mich ist eins sicher: Derjenige, der auf der Doppel-Sechs spielen wird, ist Joshua Kimmich. Er ist für mich eher eine Acht als eine Sechs, deshalb ist ein ballerobernder Spieler neben ihm. Mit Pavlovic, Laimer, Goretzka sind auch andere Hochkaräter, die in dem Spiel noch mitmischen. Und da wird sich erstmal zeigen müssen, wie viel Palhinha am Ende des Tages spielt, wie wichtig er ist. Dass er ein Spieler mit Qualität ist, und eben auch ein ballerobernder Sechser, das steht außer Frage."

Fc Bayern: Reschke voll des Lobes für Kompany

...die Situation um Leon Goretzka: "Am Ende des Tages ist es eben Business. Laut allem, was ich gehört und gelesen habe, hat man ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es sehr schwer wird, Stammspieler zu werden. Dann ist es auch eine Entscheidung, die der Spieler zu treffen hat. Fakt ist: Ein Goretzka in Top-Verfassung ist ein herausragender Bundesliga-Spieler, der sicherlich auch außerhalb von Bayern München seinen Markt hat. Aber wenn er bleibt, kann ich eins versprechen: Er wird um seinen Job, um seinen Platz in der Mannschaft kämpfen. Und das wird ein hartes Ringen im Mittelfeld." ...Bayer Leverkusens Titelchancen: "Leverkusen hat einen überragenden Kader. Der Kader ist jetzt nochmal sinnvoll ergänzt und verstärkt worden mit interessanten, guten Spielern. Der Verein stimmt, der Trainer und der Trainerstab sind herausragend. Das wird ein unglaublich interessantes Titelrennen dieses Jahr mit Leipzig und Dortmund, die sicherlich auch noch mitmischen wollen und werden. Bayer Leverkusen und Bayern München sehe ich aber schon auf Augenhöhe." ...den Tah-Poker: "Es gab sicherlich Phasen, in denen das Interesse und das Bemühen vom FC Bayern sehr massiv war. Aber es ist auch bei einem Klub wie Bayern so, dass jeden Tag Veränderungen herbeigeführt werden, andere Schwerpunkte gesetzt werden, wirtschaftliche Themen eine Rolle spielen. Und dann hat man dann vielleicht doch nochmal eine andere Ausrichtung, einen anderen Plan." ...die Saison-Aussichten des VfB Stuttgart: "Ich sehe sie in einer Phase der Stabilisierung. Das ist etwas, was für den VfB Stuttgart nach den Talfahrten der vergangenen Jahre extrem wichtig ist. Sie werden nicht nochmal Vize-Meister. Ich glaube sogar, dass der VfB keine große Chance hat, sich für die Champions League zu qualifizieren. Ich sehe die Stuttgarter in einem Bereich zwischen sechster und zehnter Platz. Und wenn sie das jetzt mit dieser Dreifachbelastung schaffen, mit einem immer noch sehr jungen Kader, dann ist da ein Top-Job gemacht worden. Denn Abgänge wie Anton, Ito und Guirassy kannst du als VfB nicht 1:1 ersetzen. Stuttgart hat wirtschaftliche Voraussetzungen, die es ihnen gar nicht erlauben können, drei Spieler dieser Qualität 1:1 zu ersetzen.

