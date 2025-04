Mit der Idee des Hinspiels: Mainz will Bayern erneut ärgern

Trainer Bo Henriksen vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 setzt für einen erneuten Überraschungscoup gegen die Bayern ganz auf den Plan vom 2:1-Hinspielerfolg. "Wir wollen das Gleiche machen wie letztes Mal. Es wird die gleiche Methode, um Bayern München zu schlagen", kündigte der 50-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an: "Wir sind die einzige Mannschaft in der Liga, die in dieser Saison eine positive Bilanz gegen Bayern schaffen kann. Deswegen müssen wir es probieren."

Trotz der Negativserie von fünf Spielen ohne Sieg sei die Stimmung beim Tabellensechsten "gut", erklärte der Coach: "Wir trainieren sehr, sehr gut." Unter der Woche habe er gar "vielleicht das beste Training" seines Teams in der ganzen Saison beobachtet. Nach dem erst auf den letzten Drücker geschafften Klassenerhalt in der Vorsaison könne sein Team diesmal im Endspurt "frei spielen. Wir haben etwas zu gewinnen, das ist verrückt in diesem Verein."

Die gesamte Mannschaft freue sich, "dass wir dieses große Spiel spielen können und noch vier Spiele haben, um etwas zu erreichen", führte Henriksen weiter aus: "Ich liebe diese vier Finals. Es ist fantastisch, dass wir auf einem Europacupplatz sind. Wir wollen angreifen, auch gegen Bayern München." Natürlich habe der Rekordmeister "eine unglaublich gute Mannschaft. Aber wir müssen sie nerven. Wir müssen den Glauben haben, dass es möglich ist, auch dort zu gewinnen. Natürlich ist es möglich."

Fraglich ist noch der Einsatz von Innenverteidiger Moritz Jenz wegen Hüftproblemen, dafür kehrt mit Stefan Bell ein anderer Defensivspieler nach Verletzungspause in den Kader zurück.