Musiala brennt auf Comeback: "Möchte Teil davon sein"

Wenn Jamal Musiala seinen "Super-Bayern" zusieht, wird sein Ehrgeiz geweckt. "Man sieht, wie gut wir gerade spielen, wie viel Spaß sie alle haben. Ich möchte Teil davon sein und wieder auf dem Platz stehen", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters.

Der 22-Jährige hat in dieser Saison noch kein Spiel bestritten, weil er sich bei der Klub-WM einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksluxation zugezogen hatte und operiert werden musste. In Abwesenheit des Zauberfußes drehten die Bayern auf und gewannen alle zehn Partien.

Als verlorene Zeit will Musiala seine unfreiwillige Pause aber nicht verstanden wissen. "Ich glaube, man lernt viele Sachen während einer Verletzung", sagte er: "Ich sehe zum Beispiel, wie viel Spaß man sonst hat und wie sehr ich den Fußball liebe."

Außerdem habe er nun die Muße, "in Ruhe zu gucken, was man alles besser machen kann. Auf dem Platz hat man diese Zeit ja nicht, über alles nachzudenken." Für Musiala steht fest: "Natürlich will ich noch besser zurückkommen."

Wann dies der Fall sein wird, ist offen. Musiala hatte sich zum Ziel gesetzt, noch in diesem Jahr wieder für die Bayern aufzulaufen. Die abschließenden WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft im November kommen allerdings zu früh für ihn.