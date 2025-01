Nach "Enttäuschung" in der CL: Hoeneß "spürt viel Motivation"

Der deutsche Vizemeister VfB Stuttgart geht nach dem Aus in der Champions League mit viel Motivation in das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Sie waren erschöpft, aber ich hatte einen guten Eindruck von der Mannschaft", sagte Trainer Sebastian Hoeneß: "Ich spüre viel Motivation aus dem Spiel".