Nach Verletzung: Santos will rasch ins Eintracht-Tor zurück

Kaua Santos von Eintracht Frankfurt hofft nach seiner schweren Knieverletzung auf eine schnelle Rückkehr ins Tor des Fußball-Bundesligisten. "Erst mal heißt es für mich, fit zu werden", sagte der 22-Jährige im Interview mit der Sport Bild, "aber natürlich hoffe ich, dass ich dann auch direkt wieder im Tor stehen darf." Santos hatte in der vergangenen Saison zeitweise Kevin Trapp als Nummer eins verdrängt, sich dann aber im April einen Kreuzbandriss zugezogen - er fällt daher voraussichtlich noch bis September aus.

Die Heilung verlaufe sehr gut, sagte Santos, "das Gefühl bei der Reha wird immer besser". Sein Ziel sei es, in der Vorbereitung wieder auf dem Platz zu stehen. Das Verhältnis zu seinem Konkurrenten Trapp sei "gut", betonte der Brasilianer, "wir lernen viel voneinander, es ist ein gesunder Wettkampf".

Mit der Eintracht peilt Santos, der in der Mainmetropole einen Vertrag bis 2030 besitzt, große Ziele an: Unter anderem mit der Qualifikation für die Champions League in der zurückliegenden Saison habe der Verein gezeigt, "dass hier Großes möglich ist. Ich will mithelfen, dass solche Erfolge wiederholt werden."

Auch für die brasilianische Nationalmannschaft möchte er "eines Tages" spielen. "Ob ich es schon schaffe, bei der nächsten WM dabei zu sein, weiß ich nicht", sagte Santos, "ich werde auf jeden Fall alles dafür tun." Auch über sein langfristiges Karriereziel ist sich der junge Keeper längst im Klaren: "Ich will der beste Torhüter der Welt werden. Das treibt mich jeden Tag an."