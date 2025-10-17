Nach vorzeitiger DFB-Abreise: Schuster setzt auf Atubolu

Nachdem Torhüter Noah Atubolu frühzeitig von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft abreisen musste, steht er seinem Klub SC Freiburg beim Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) wieder zur Verfügung - und kann dabei laut Trainer Julian Schuster auf neue Erfahrungswerte zurückgreifen. "In der Nationalmannschaft gibt es viele Jungs, bei denen man sich vieles abschauen kann", sagte Schuster.

Atubolu hatte die DFB-Auswahl nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg (4:0), bei dem er nicht im Kader stand, nach einem Schlag aufs Knie vorzeitig verlassen müssen. Er sei nach seiner erstmaligen Nominierung "nicht nur mit einem breiten Grinsen, sondern auch mit Schmerzen im Gepäck" zurückgekehrt, berichtete Schuster - gegen Frankfurt aber kann der Coach wieder auf seine Nummer eins setzen.

Gegen die Hessen treffen die Breisgauer zudem auf einen alten Bekannten. Nach drei Jahren beim Sportclub war Offensivspieler Ritsu Doan im Sommer zur Eintracht gewechselt, wo er von Beginn an überzeugte. "Es ist von Vorteil, wenn man auf jemanden trifft, den man im Detail sehr gut kennt", sagte Schuster. Doan soll vor Anpfiff offiziell von seinem ehemaligen Klub verabschiedet werden.