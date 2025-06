Nächster Abgang? Xhaka lässt Zukunft in Leverkusen offen

Führungsspieler Granit Xhaka hat seine Zukunft beim Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen über den Sommer hinaus offengelassen. Bei einer Pressekonferenz der Schweizer Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Mexiko in Salt Lake City vermied der 32-Jährige auch mit Blick auf den anstehenden Umbruch in Leverkusen ein Bekenntnis zum Werksklub.

Er habe bei seinem Ex-Verein FC Arsenal 2019 "schon einmal einen Umbruch erlebt. Das kostet natürlich sehr viel Kraft. Und ich bin keine 25 Jahre mehr, sondern werde bald 33", sagte Xhaka. Er hoffe, dass die Bayer-Verantwortlichen das Team nach den Abgängen von Jonathan Tah, Jeremie Frimpong und womöglich Florian Wirtz "wieder auf dieses Niveau" bringen können. "Ob mit mir oder ohne mich, ist eine andere Frage."

Xhaka, der noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, verwies darauf, dass er "Stand heute" in Leverkusen sei und dort auch "glücklich" sei. Zugleich betonte er: "Ich habe ja noch nicht überall gespielt. Dementsprechend macht man sich da schon auch mal Gedanken." Aber erst, wenn man ein Angebot auf dem Tisch habe, "fängt man an, darüber nachzudenken".

Einen Wechsel in diesem Sommer zu seinem Jugendklub FC Basel schloss Xhaka dagegen aus, einen Transfer in die Schweiz hatte er zuletzt selbst ins Gespräch gebracht. "Man weiß im Fußball nie, was in Zukunft kommt. Aber Stand heute werde ich dableiben. Was morgen passiert, kann ich nicht garantieren."