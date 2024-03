Anzeige

Punkteteilung im Kellerduell: Der VfL Bochum und Darmstadt 98 haben im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den so wichtigen Befreiungsschlag verpasst.

Nach dem 2:2 (1:0) zum Abschluss des 27. Spieltags an der heimischen Castroper Straße warten die Bochumer seit dem furiosen Erfolg gegen den FC Bayern weiter auf einen Sieg, Schlusslicht Darmstadt muss sich schon seit 20 Spielen gedulden.

Philipp Hofmann (30., 48.), der erstmals seit dem 14. Spieltag wieder in Sturmspitze begann, traf am Ostersonntag im Ruhrstadion doppelt für den VfL. Tim Skarke (62.) und Oscar Vilhelmsson (76.) entrissen den Bochumern aber noch den ersten Sieg seit vier Niederlagen in Folge.

Durch die beiden Unentschieden des FSV Mainz 05 (0:0 bei RB Leipzig) am Samstag und des 1. FC Köln (1:1 beim FC Augsburg) am Sonntag, halten die Bochumer die Abstiegszone mit sechs Punkten Vorsprung vor dem Relegationsrang vorerst weiter auf Distanz.

Der Revierklub profitiert allerdings vor allem von der Schwäche der letzten Drei. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel hatten diese zu diesem Zeitpunkt zusammen genommen so wenige Siege – nämlich acht. Darmstadt liegt sechs Punkte hinter den Mainzern.

Pünktlich zum Anpfiff zogen dunkle Gewitterwolken über das Ruhrstadion. Blitze zuckten am Himmel, Starkregen setzte ein. Ähnlich stürmisch begann dann auch das Duell der beiden defensivschwächsten Teams der Liga.