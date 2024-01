Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin (1:0) dürfte schnell in Vergessenheit geraten. Nicht aber die Auseinandersetzung zwischen Nenad Bjelica, dem Trainer vom 1. FC Union Berlin, und Leroy Sane vom FC Bayern München.

Was sagt Bjelica zu dem Vorfall?

Bjelica sagte gegenüber ran: "Es kommt ein Ball in meine Coaching-Zone. Ich will den Ball holen und Sane geben. Er hat mich geschubst, ohne irgendeinen Grund. Dann habe ich schlecht reagiert, also ich wollte mich einfach wehren und von ihm trennen. Hand aufs Gesicht war für den Schiedsrichter dann Grund genug, dass er mir die rote Karte zeigt."