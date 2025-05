Neuer in Bayerns "Meisterspiel" nur auf der Bank

Zunächst ohne Manuel Neuer im Tor will Bayern München seine 34. deutsche Meisterschaft perfekt machen. Der 39-Jährige kehrt für das Bundesliga-Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) zwar nach wochenlanger Verletzungspause in den Kader zurück, nimmt jedoch vorerst auf der Bank Platz. Für ihn startet erneut Jonas Urbig, der ihn zuvor schon vertreten hatte.

Neuer hatte sich am 5. Mai im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen beim Torjubel einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. Aufgrund einer Reaktion in der Muskulatur im Aufbautraining hatte er zwischenzeitlich wieder pausieren müssen.

"Manu hat eine gute Woche hinter sich", hatte Trainer Vincent Kompany am Freitag gesagt, "aber wir haben entschieden, dass wir uns im letzten Moment zusammensetzen und gemeinsam sehen, was das Beste ist für Manu und die Mannschaft."

Gleichzeitig ersetzt Thomas Müller Bayerns Torjäger Harry Kane, der wegen einer Gelbsperre aussetzen muss. Für Müller wäre es die 13. Meisterschaft, ehe er am Ende der Saison die Bayern nach 17 Jahren verlässt. Kane steht indessen vor seinem ersten großen Titel im Männerbereich. Mit einem Sieg in Leipzig wäre den Münchner die Schale zwei Spieltage vor Ende der Spielzeit nicht mehr zu nehmen.