Neues Bayern-Heimtrikot mit "Special Flock" für Ikone Müller

Der FC Bayern wird bei der Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) sein neues rot-weißes Heimtrikot präsentieren. Zum Start in das Mammut-Turnier am Sonntag gegen Auckland City werden die Münchner Stars um Harry Kane und Joshua Kimmich erstmals das Dress tragen. Der Klub will "in Rot und Weiß Geschichte schreiben", wie er mitteilte. Man nutze "die weltweit größte Bühne, um das neue Trikot einem globalen Publikum vorzustellen".