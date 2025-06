Ab dem 1. Juni dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird jetzt für den Sommer interessant.

+++ 20. Juni, 07:10 Uhr: VfB Stuttgart hat Interesse an Wanner und Barça-Juwel Darvich +++

+++ 25. Juni, 10:25 Uhr: VfB Stuttgart soll Preis für Woltemade festgelegt haben +++

Bis Sommer 2028 steht Nick Woltemade noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Entsprechend tief müssten Interessenten in die Tasche greifen, um den Neu-Nationalspieler, der am Samstag mit der U21 im EM-Finale gegen England (ab 20:15 Uhr live in Sat.1, im kostenlosen Joyn-Stream und auf ran.de) um den Titel spielt, zu verpflichten.

Im Podcast "Bayern Insider" der "Bild" wird sogar über eine Summe berichtet, die die Schwaben angeblich aufrufen, sollte schon in diesem Sommer ein Wechsel anstehen. Demnach haben die Bosse des VfB festgelegt, dass sie den 23-Jährigen für 60 Millionen Euro ziehen lassen würden.

Die Stuttgarter sollen zudem bereits an einem neuen Vertrag für den gebürtigen Bremer basteln - sicher mit deutlich angehobenem Gehalt. Denn der vor einem Jahr ablösefrei geholte Woltemade galt anfangs lediglich als Ergänzungsspieler, stieg aber zu einem der Gewinner im Team von Trainer Sebastian Hoeneß auf.

Nun heißt es, in den Verhandlungen soll es haken. Und das wiederum würde einen Wechsel wahrscheinlicher machen. Mit einer Ablösesumme von 60 Millionen Euro wäre Woltemade mit Abstand Stuttgarts teuerster Transfer. Der bisherige Rekordverkauf ist Benjamin Pavard, der bei seinem Wechsel zum FC Bayern München 35 Millionen Euro in die Kassen spülte.