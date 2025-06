Im Sommer steht die FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den USA an. ran zeigt euch, wer alles dabei, wann es losgeht und wie ihr den Wettbewerb live verfolgen könnt. Nach der Saison ist vor der Klub-Weltmeisterschaft. Für 32 Teams aus der gesamten Welt steht im Sommer 2025 die neue Klub-WM der FIFA in den USA an. FIFA Klub-WM live: Die Spiele vom FC Bayern und BVB hier im kostenlosen Livestream Früher waren es sieben Teams von den sieben Kontinenten. Heute ist das Format revolutioniert. Viel Geld ist im Spiel, dafür findet die Klub-WM nur noch alle vier Jahre statt. Und 2025 mittendrin zwei deutsche Klubs.

Sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund werden Deutschland bei der diesjährigen Klub-WM vertreten. In der Regel können aus einem Land nicht mehr als zwei Vereine mitspielen. Ausnahmen gibt es, wenn mehr als zwei Mannschaften zwischen 2021 und 2024 den wichtigsten Wettbewerb des Kontinents (z. B. die Champions League in Europa oder die Copa Libertadores in Südamerika) gewonnen haben. So kommt es, dass vier brasilianische Teams und drei Klubs aus Mexiko dabei sind. ran schaut, wer alles bei der Klub-WM im Sommer dabei ist, wann die Spiele angepfiffen werden und wer den neuen FIFA-Wettbewerb live im TV und Livestream überträgt.

Wann findet die FIFA Klub-WM 2025 statt? Die FIFA Klub-WM findet vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 statt.

Wer überträgt die Klub-WM heute kostenlos im TV und Livestream? SAT.1, Joyn und ran.de zeigen alle Spiele des FC Bayern München und von Borussia Dortmund bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 im Livestream und im Free-TV. Möglich macht die co-exklusiven Übertragungen eine entsprechende Sublizenz-Vereinbarung von ProSiebenSat.1 mit Rechteinhaber DAZN. Sollte kein deutsches Team im Achtelfinale der Klub-WM vertreten sein, gibt es jeweils ein Spiel pro K.o.-Runde und das Finale ebenfalls live zu sehen. Die Klub-WM live und kostenlos im Joyn-Livestream Eigentlich ist für den Streaming-Anbieter ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, doch DAZN stellt die Übertragung der Klub-WM kostenlos zur Verfügung. Es wird lediglich ein persönlicher Account benötigt, dann könnt ihr alle Spiele kostenlos streamen. Eine klassische Free-TV-Übertragung durch einen linearen TV-Sender gibt es jedoch nicht.

Wo findet die Klub-WM statt? Die FIFA Klub-WM findet in den USA statt. In insgesamt 12 Stadien werden die Spiele ausgetragen. Die Spielorte der Klub-WM 2025 sind: Washington DC, Audi Field

Charlotte, Bank of America Stadium

Orlando, Camping World Stadium

Orlando, Inter&Co Stadium

Nashville, Geodis Park

Miami, Hard Rock Stadium

Philadelphia, Lincoln Field

Seattle, Lumen Field

Atlanta, Mercedes Benz-Stadium

New York, Met Life Stadium

Pasadena, Rose Bowl

Cincinnati, TQL Stadium Mehr erfährst du hier: FIFA Klub-WM 2025: Austragungsorte in den USA - in diesen Städten und Stadien wird gespielt

Wie viele Teams aus dem FIFA-Verbänden haben sich für dieWM 2025 qualifiziert? UEFA (Europa, zwölf Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der Champions League, dazu die weiteren acht besten Mannschaften der vergangenen vier Jahre. CONMEBOL (Südamerika, sechs Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der Copa Libertadores, dazu die weiteren beiden besten Mannschaften der vergangenen zwei Jahre. CONCACAF (Nord- und Mittelamerika, vier Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der CONCACAF Champions League.

CAF (Afrika, vier Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der afrikanischen Champions League. AFC (Asien, vier Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der asiatischen Champions League. OFC (Ozeanien, ein Teilnehmer): Die beste Mannschaft in den letzten vier Jahren in der ozeanischen Champions League. Plus ein weiterer Klub aus dem Gastgeberland USA. So stellt sich das Teilnehmerfeld aus 32 Vereinen zusammen.

Welche deutschen Teams haben sich für die Klub-WM qualifiziert? Der FC Bayern München (Rang drei) und Borussia Dortmund (Rang sechs) haben sich über die Vier-Jahres-Rangliste (2021-2024) für die FIFA Klub-WM qualifiziert.

Wie lauten die Gruppen der FIFA Klub-WM 2025? Die Auslosung fand bereits am 5. Dezember des vergangenen Jahres in Miami statt. Folgendermaßen sehen die acht Gruppen aus: Gruppe A SE Palmeiras

FC Porto

Al Ahly FC

Inter Miami FC Gruppe B Paris Saint-Germain

Atletico Madrid

Botafogo

Seattle Sounders FC Gruppe C FC Bayern München

Auckland City FC

CA Boca Juniors

SL Benfica Gruppe D CR Flamengo

Esperance Sportive de Tunis

Chelsea FC

Los Angeles FC Gruppe E CA River Plate

Urawa Red Diamonds

CF Monterey

Inter Mailand Gruppe F Fluminense FC

Borussia Dortmund

Ulsan HD

Mamelodi Sundowns FC Gruppe G Manchester City

Wydad AC

Al Ain FC

Juventus Turin Gruppe H Real Madrid

Al Hilal

CF Pachuca

FC Salzburg

Wie lautet der Spielplan der Klub-WM 2025? Einen gesamten Spielplan der Klub-WM 2025 gibt es hier. Eröffnen wird Al Ahly SC das Turnier am 15. Juni (ab 02:00 Uhr) gegen Lionel Messi und Inter Miami CF.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2025 Qualification Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Klub-WM 00:00 Boca Juniors Boca Juniors 2:2 Beendet SL Benfica SL Benfica 18:00 SL Benfica SL Benfica 6:0 Beendet Auckland City Auckland City FC 03:00 Bayern München Bayern 2:1 Beendet Boca Juniors Boca Juniors 21:00 SL Benfica SL Benfica 1:0 Beendet Bayern Bayern München 21:00 Auckland City FC Auckland City 1:1 Beendet Boca Juniors Boca Juniors

FIFA Klub-WM 2025: Wann spielen Bayern und der BVB in der K.o.-Phase? Achtelfinale (alle live in SAT.1 und auf Joyn): 29. Juni, 22:00 Uhr: Flamengo RJ vs. FC Bayern - zum Liveticker

2. Juli, 03:00 Uhr: Borussia Dortmund vs. CF Monterrey - zum Liveticker

Wie ist der Modus der Klub-WM 2025? 32 Teams spielen mit, aus acht Vierergruppen ziehen die jeweils beiden besten Teams ins Achtelfinale ein, in der K.o.-Runde wird dann der Sieger ermittelt. Ein Spiel um Platz drei soll es nicht geben. Der Sieger bekommt eine neu geschaffene Trophäe. Sie bietet Platz für 24 Siegergravuren, könnte also länger als 90 Jahre genutzt werden.

Wann und wo ist das Finale der Klub-WM 2025? Das Endspiel der diesjährigen Klub-WM findet am 13. Juli im New Yorker MetLife Stadium in East Rutherford statt.

Wie viel Geld ist bei der Klub-WM im Spiel? Die FIFA wird bei der Klub-WM ein Preisgeld in Höhe von einer Milliarde US-Dollar an die Klubs ausschütten. Das gab der Fußball-Weltverband nach einer Sitzung des Councils bekannt. Dazu ist laut FIFA ein Solidaritätsbeitrag in Höhe von rund 230 Millionen Euro für Klubs weltweit geplant, die nicht an dem Turnier teilnehmen. Der Sieger der Klub-Weltmeisterschaft darf sich über ein Preisgeld von bis zu umgerechnet 115 Millionen Euro freuen. Das gesamte Preisgeld wird nahezu gleichmäßig in die Kategorien "Teilnahmebeteiligung" und "Leistungsbeteiligung" aufgeteilt. 525 Millionen US-Dollar (486 Millionen Euro) werden nach einem festgelegten Schlüssel an die Klubs verteilt, die restlichen 475 Millionen US-Dollar (440 Millionen Euro) werden je nach Erfolg ausgezahlt. Für das Erreichen des Achtelfinals gibt es 7,5 Millionen US-Dollar, für das Viertelfinale weitere 13,125 Millionen, das Halbfinale bringt weitere 21 Millionen ein, die Finalisten erhalten noch einmal 30 Millionen und der Sieger wird neben der Trophäe mit zusätzlichen 40 Millionen belohnt. In der Gruppenphase gibt es für einen Sieg zwei Millionen und für ein Unentschieden eine Million.

Wo gibt es Tickets für die Klub-WM 2025? Um in Bezug auf Tickets für die Klub-WM 2025 auf dem Laufenden gehalten zu werden, sollte man die Ticket-Website der FIFA und die Homepages der teilnehmenden Klubs im Auge behalten.

Wie handhabt die FIFA Transfers während der Klub-WM? Es gibt ein organisatorisches Problem: Die WM ist vom 14. Juni bis zum 13. Juli, auslaufende Spielerverträge enden zumeist am 30. Juni. Die FIFA stellte klar: Während der Klub-WM kann ein Spieler nur für einen Verein auflaufen, niemand kann vor dem 30. Juni für den einen und ab 1. Juli für den anderen Klub während des Turniers spielen. Die Bundesliga folgte zuletzt den anderen großen europäischen Ligen und wird im Frühsommer ein zusätzliches Mini-Transferfenster öffnen. Die Klubs können vom 1. bis 10. Juni neue Spieler verpflichten.

Die FIFA hatte aufgrund der Klub-WM die Möglichkeit vorgeschlagen. Vor Deutschland hatten bereits England, Spanien und Italien angekündigt, die FIFA-Ausnahme zu nutzen. Das reguläre Transferfenster ist vom 1. Juli bis zum 1. September geöffnet. Das Ansinnen, die Transferperiode in den großen Ligen vor dem ersten Spieltag der Saison zu beenden, scheiterte nach Informationen der "Sportschau" an Spanien.