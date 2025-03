Nürnberg mit schmeichelhaftem Sieg in Münster

Miroslav Klose hat mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga die Minimalchance auf einen Aufstieg gewahrt. Der Club gewann am 25. Spieltag bei Abstiegskandidat Preußen Münster dank eines späten Treffers mit 1:0 (0:0) und rückte wieder bis auf sechs Punkte an die direkten Aufstiegsränge heran.

Lukas Schleimer (82.) traf für die eigentlich unterlegene Mannschaft von FCN-Trainer Klose zum Sieg. Münster verpasste derweil trotz eines kämpferischen Auftritts einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf, der Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge beträgt weiterhin vier Punkte.

In einer zerfahrenen und ereignisarmen ersten Halbzeit hatte Julian Justvan (30.) für Nürnberg die beste Chance, bei einem direkten Freistoß traf er den Pfosten. Erst nach der Pause nahm die Partie zunehmend an Fahrt auf, mit klaren Vorteilen für Münster. Auch David Kinsombi (57.) scheiterte jedoch am Aluminium - und an FCN-Torwart Jan Reichert. Schleimers Treffer nach starker Vorarbeit von Stefanos Tzimas fiel aus dem Nichts.

In der 90. Minute erhielt Münster zunächst einen Handelfmeter. Bei einem Freistoß von Marc Lorenz bekam Caspar Jander den Ball im Strafraum an den angelegten Ellbogen. Nach Ansicht der Videobilder nahm Schiedsrichter Lars Erbst seine Entscheidung aber wieder zurück.