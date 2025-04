Operation am Fuß: St. Pauli monatelang ohne Irvine

Der FC St. Pauli wird im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nicht mehr auf Kapitän Jackson Irvine setzen können. Der Australier wird sich am Dienstag in London einer Operation am linken Fuß unterziehen und anschließend "mehrere Monate" fehlen, das teilten die Hamburger am Montag mit. Irvine hatte aufgrund einer Stressreaktion im Fuß bereits seit Mitte April nicht mehr gespielt.