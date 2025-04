Der FC Bayern München kann am 32. Spieltag die Meisterschaft perfekt machen. Aber nicht nur die Titel-Entscheidung könnte fallen.

Bayer Leverkusen gibt noch nicht komplett auf - aber tatsächlich kann die Meister-Regentschaft des Titelverteidigers in der Bundesliga bereits am Samstag vorbei sein.

Gewinnt der FC Bayern München am 32. Spieltag bei RB Leipzig, ist der FCB vorzeitig zum 34. Mal Deutscher Meister. Verlieren die Bayern, muss Bayer Leverkusen am Sonntag beim SC Freiburg gewinnen, um noch Chancen auf die Meisterschaft zu haben. Ein Remis im Breisgau würde nicht reichen.

Spielen die Münchner Unentschieden in Leipzig, wären die Leverkusener auch dann zum Sieg gezwungen. Klar ist aber auch: Sollte Bayer und Bayern am Ende der Saison tatsächlich punktgleich dastehen, würde der FCB den Titel aufgrund des besseren Torverhältnisses aber dennoch an sich reißen.

Von daher bleibt bei acht Punkten Abstand vor dem 32. Spieltag Leverkusens einzig realistische Chance: Alle drei restlichen Spiele gewinnen und hoffen, dass Bayern alle drei Partien verliert.

