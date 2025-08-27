Polzin ist heiß auf das Derby - und appelliert an die Fans

Trainer Merlin Polzin vom Hamburger SV hat vor dem prestigeträchtigen Stadtderby gegen den FC St. Pauli (Freitag, 20.30 Uhr/Sky) an einen kühlen Kopf unter den Fans der beiden Klubs appelliert. Neben aller Rivalität sollte es darum gehen, "dass es sehr friedlich abläuft, was das Stadion angeht, was die An- und Abreise angeht", sagte Polzin am Mittwoch, das "sollte für uns alle in Hamburg an oberster Stelle stehen."

HSV gegen St. Pauli auf der großen Bundesliga-Bühne – das hat die Hansestadt an der Elbe seit mehr als 14 Jahren nicht erlebt. Entsprechend motiviert gehen Polzin und Co. nach dem Aufstieg im Sommer in die Partie. "Wir wollen mit aller Macht dieses Heimspiel gewinnen", sagte er, 2666 Tage nach dem Abstieg ist es zudem das erste Bundesliga-Spiel im Volksparkstadion. Darauf habe der HSV "sieben Jahre warten" müssen, sagte Polzin, um "jetzt alles rauslassen zu können, was in uns steckt".

Längst sei ein "Kribbeln" und eine "Vorfreude auf das Spiel" zu spüren, sagte Polzin: "Wir wollen vor unseren Familien, Freunden und den Fans unseren Fußball auf den Platz bringen. Die Überzeugung dafür tragen wir in uns, das ist doch klar. Der HSV ist für mich Hamburg, der HSV ist der Norden."