Profisport: Müllvermeidung immer wichtiger

Die Müllvermeidung in den Arenen wird ein immer größeres Thema im Spitzensport. Unter anderem befinden sich Fußball-Rekordmeister Bayern München, RB Leipzig, der VfB Stuttgart und die Betreiber des neuen SAP Garden in München auf der "Road to Zero Waste".

Über den Weg zur kompletten Müllvermeidung haben sich mehr als 100 Vertreter von Stadien, Vereinen, Verbänden und Unternehmen aus ganz Deutschland in dieser Woche in Sinsheim informiert. Seit mehr als einem Jahr ist das Stadion der TSG Hoffenheim die erste nach DIN zertifizierte "Road to Zero Waste"-Arena der Fußball-Bundesliga.