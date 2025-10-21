"Battle" mit Kane? Müller kapituliert

Ein Fernduell der Top-Torjäger mit seinem früheren Mitspieler Harry Kane? Thomas Müller kapituliert. "Ich glaube, das Battle mit Harry will ich nicht führen, weil ich da am Ende doch den Kürzeren ziehe", sagte der Ur-Bayer der Münchner Abendzeitung. Dabei hat Müller seit seinem Wechsel nach Kanada für die Vancouver Whitecaps in acht Pflichtspielen immerhin acht Tore erzielt.

"Jetzt weiß ich, wie das ist. Wenn man Elfmeter schießen darf, ist das gar nicht so schwer", meinte Müller (36) auch mit Blick auf Strafstoßexperte Kane und lachte. Der Engländer (32), der in dieser Saison in elf Pflichtspielen für den FC Bayern unglaubliche 19 Tore erzielt hat, "macht es einfach sehr gut", meinte Müller.

"Das ist aber keine Überraschung, weil er einfach eine brutale individuelle Klasse hat", ergänzte die Bayern-Ikone und fügte an: "Ich sage immer: Alles, was man kann, ist einfach. Dementsprechend wird sich das bei ihm mit den vielen Toren auch nicht ändern, solange er laufen kann."

Müller sieht in Kane aber viel mehr als "nur" einen Weltklassestürmer. "Er ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft und war bei den Spurs der Hauptakteur. Er ist jemand, der gerne Verantwortung übernimmt", sagte er und meinte: "Er spürt auch die Verantwortung gegenüber dem Verein und dem Team. Deswegen ist er unabhängig von seiner sportlichen Performance in der Kabine und auch für den Verein eine ganz wichtige Figur."