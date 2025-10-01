"Beachtlich": Matthäus schwärmt vom BVB

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist beeindruckt von der Entwicklung bei Borussia Dortmund unter Trainer Niko Kovac. Er sieht den Klub als "gefestigt. Sie sind mittlerweile seit 13 Spielen ungeschlagen. Das ist schon beachtlich, was sich da entwickelt hat", schrieb Matthäus in einer Kolumne für skysport.de.

Er lobt vor allem die Atmosphäre, die "klare Rollenverteilung" und das "klare Spielsystem, das zur Mannschaft passt". Kovac habe im Umgang mit Spielern gelernt, "wie man sie kitzelt, wie man sie streichelt, wie man mit ihnen redet. In diesem Bereich hat sich Niko ganz sicher weiterentwickelt. Das sieht nach einem ganz klaren Plan aus, und dieser Plan funktioniert. Auch der Kader gibt es her, ganz oben mitzuspielen."

Vor allem die Defensive habe sich laut Matthäus stabilisiert. "Die letzten vier Spiele haben sie zu Null gespielt - ganz wichtig ist auch, dass Nico Schlotterbeck nach langer Verletzungspause wieder zurückgekommen ist", so der langjährige Spieler von Bayern München: "Was ein Thomas Müller für Bayern war, ist Schlotterbeck für den BVB. Er ist ein Mentalitätsspieler, den Dortmund in der Zukunft braucht."

Matthäus gefällt die aktuelle Attitüde des BVB und sieht ihn als ernsthaften Konkurrenten der Bayern um den Meistertitel. "Am Ende liegt es natürlich hauptsächlich an Bayern selbst, wer deutscher Meister wird. Wenn die Münchner so weiterspielen, wird es für Dortmund sehr schwierig - obwohl sie auf ihre Art und Weise genauso gut performen wie der deutsche Rekordmeister", sagt Matthäus.